Engabrunn: Maskierter mit Waffe überfiel Raiba-Filiale .

Kurz vor 12 Uhr mittags betrat heute, Dienstag, 21 September, ein maskierter Mann mit einer Faustfeuerwaffe die Filiale der Raiffeisenbank Langenlois in der Kirchengasse in Engabrunn (Bezirk Krems-Land). Er konnte mit Beute in unbekannter Höhe flüchten.