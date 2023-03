Täter flüchtig 76-Jährige in Einfamilienhaus brutal überfallen und beraubt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

E ine 76-Jährige ist in der Nacht auf Mittwoch in ihrem Einfamilienhaus in Rohrendorf (Bezirk Krems) brutal überfallen und beraubt worden.