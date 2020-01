Die Täter hatten versucht, auch noch in in ein drittes Wohnhaus einzubrechen. Dabei wurde die Wohnungsinhaberin wach. Diese verständigte telefonisch ihren Lebensgefährten. Daraufhin ergriffen die Einbrecher die Flucht. Als der Lebensgefährte bei der Wohnung eintraf, konnte dieser aber noch den wegfahrenden Pkw wahrnehmen.

Beamte der Polizeiinspektion Pöggstall konnten diesen Pkw gegen 1.30 Uhr anhalten. Der Lenker, ein 28-jährige georgischer Staatsbürger, wurde festgenommen. Er war zu den Einbruchsdiebstählen nicht geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems/Donau in die Justizanstalt Krems/Donau eingeliefert.

Beamte der Polizeiinspektion Spitz konnten bei Erhebungen zu den Einbruchsdiebstählen in Mühldorf einen 26-jährigen georgischen Staatsbürger als weiteren Beschuldigten ausforschen. Dieser soll auch im August 2018 ein Elektrofahrrad in Pöggstall im Wert von mindestens 2.000 Euro gestohlen haben. Die Polizisten erwirkten im August 2018 beim Landesgericht Krems einen Europäischen Haftbefehl.

Der Beschuldigte wurde am 6. Oktober 2019 in der Ukraine festgenommen und am 8. November 2019 von der ukrainischen Polizei nach Österreich ausgeliefert. Bei der Einvernahme auf der Polizeiinspektion Spitz zeigte sich der Beschuldigte zu den Einbruchsdiebstählen geständig. Er wurde am 9. November 2019 über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Bei den Ermittlungen haben die Bediensteten der Polizeiinspektion Spitz drei weitere Einbruchsdiebstähle geklärt und konnten diese dem 26-jährigen Beschuldigten zuordnen, und zwar

Einbruchsdiebstahl in eine Wohnung in Wien 3. am 4. Juli 2016: Diebstahl von Schmuck, Tafelsilber, Antiquitäten, Porzellan, Gemälden, Pelzmäntel;

Einbruchsdiebstahl in eine Wohnung in Graz am 11. März 2017: Diebstahl von Schmuck, Bekleidung und Antiquitäten;

Einbruchsdiebstahl in einen Gastronomiebetrieb in Wien 22.: Diebstahl von Bargeld;

Bei diesen Einbruchsdiebstählen entstand ein Gesamtschaden von etwa 322.000 Euro.