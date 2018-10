Seit über sechs Jahrzehnten ist die Stadtkapelle Krems fixer Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt Krems. Das ganze Jahr über zeigen die Musiker rund um Kapellmeister Peter A. Surböck und Obmann Manfred Ettenauer bei Konzerten und anderen Veranstaltungen ihr musikalisches Können.

Unter dem Titel „Musik und mehr“ lädt die Stadtkapelle Krems am Freitag, 5. Oktober, von 15 bis 18 Uhr, zu einem Tag der offenen Tür in das Musikheim in der Musikschule am Hafnerplatz ein.

Interessierte können einen Blick hinter die Kulissen werfen und die Stadtkapelle als Verein kennenlernen, in dem bei verschiedenen Aktivitäten über die Generationen hinweg Gemeinschaft gelebt wird.

„Kinder und Jugendliche haben an diesem Tag Gelegenheit, Instrumente auszuprobieren“, lädt Kapellmeister Surböck den potenziellen Nachwuchs zum Schnuppern ein. „Auch ,Wiedereinsteiger‘, die ein Blasinstrument erlernt, aber längere Zeit nicht aktiv musiziert haben, sind herzlich willkommen.“