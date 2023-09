Kremser Klinikum: Antworten auf Fragen zu „rabiaten“ Zellen

Das Universitätsklinikum Krems ist aus der onkologischen Versorgung für Niederösterreich nicht mehr wegzudenken. Um Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige und Freunde einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu Informationen rund um Krebs-Erkrankungen zu bieten, findet am Donnerstag, 7. September, von 14 bis 19 Uhr in der Eingangshalle des Universitätsklinikums Krems der „Tag der Onkologie“ statt.

Ausbau der Onkologie steht im Mittelpunkt

Das Universitätsklinikum Krems verfolgt einen klaren onkologischen Schwerpunkt. Das besondere Alleinstellungsmerkmal des Klinikums: Alle notwendigen und relevanten Behandlungspartner sind an einem Standort verfügbar und stehen für Fragestellungen und Anliegen der Patientinnen und Patienten bereit. Momentan wird verstärkt am Ausbau des onkologischen Schwerpunktes gearbeitet. So wurde im April 2022 erfolgreich das erste Lungenkrebszentrum Niederösterreichs nach den Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft am Universitätsklinikum Krems zertifiziert. Die Vorbereitungen zur Zertifizierung des uroonkologischen Zentrums 2024 sind aktuell im Gange. Zertifizierte Zentren bieten klare Abläufe mit strukturierten und durchdachten Prozessen und unterstützen die Patientinnen und Patienten von der Diagnostik über den gesamten Behandlungsverlauf bis zur Nachsorge.

Niederschwelliger Zugang ist extrem wichtig

Vor allem der niederschwellige Zugang zu Informationen bei der Diagnose „Krebs“ ist von besonders großer Bedeutung. Sowohl Patientinnen und Patienten, als auch deren Angehörige, Verwandte oder Vertrauenspersonen müssen sich mit dieser neuen Situation auseinandersetzen. Daher veranstaltet das Universitätsklinikum Krems am Donnerstag, den 7. September 2023 von 14 Uhr bis 19 Uhr in der Eingangshalle den „Tag der Onkologie“. Hier sind Fachexpertinnen und Fachexperten folgender Abteilungen vertreten:

Wer ist aller dabei?

· Klinische Abteilung für Allgemein- und Thoraxchirurgie

· Klinische Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

· Klinische Abteilung für Innere Medizin 2 (Onkologie)

· Klinische Abteilunge für Orthopädie und Traumatologie

· Klinische Abteilung für Pneumologie

· Klinische Abteilung für Strahlentherapie-Radioonkologie

· Klinische Abteilung für Urologie

· Diätologie

· Klinische Psychologie und Psychotherapie

· Sozialdienst

Keine Anmeldung nötig, Fragen willkommen!

Im Zuge dieser Veranstaltung können allgemeine Fragen zur Erkrankung, Behandlung oder Therapie an die Expertinnen und Experten des Universitätsklinikums, oder aber auch an die ebenfalls vertretenen Selbsthilfegruppen gestellt werden. Zusätzlich werden umfangreiche Informationsbroschüren, sowie Anschauungsmaterial für alle Besucher zur Verfügung gestellt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.