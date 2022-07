Zehn Sportvereine brachten Kremser Schüler in Bewegung

Werbung

Auf Initiative der Mittelschule Krems fand ein Sporttag für Kinder und Jugendliche statt.

Vereine nahmen Einladung an.

Mehr als zehn Sportvereine aus der Region nahmen die Einladung von Schulsport-Koordinator Nico Redl an und luden zum Ausprobieren und Mitmachen ein. Die Schülerinnen und Schüler machten vom Angebot unter dem Motto "Sportplatz statt Schulbank!" begeistert Gebrauch.

Ballsportarten fanden Anklang

270 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten die Aktion zum durchschlagenden Erfolg. Sämtliche Ballsportarten (von Baseball und Football über Basketball, Handball, Volleyball und Fußball - auch für Mädchen!) galt es auszuprobieren. Besonders spannend waren für viele Hip-Hop und Cheerleading. Betreut wurden sie von den Vereinen aus Krems und Umgebung. Beim Buffet des Elternvereins stand nach dem Sport eine gesunde Jause und Getränke bereit.

Ziel: Lieblingssportart finden!

Organisator dieses im wahrsten Sinne des Wortes bewegten Tages war Nico Redl, Sportkoordinator an der Mittelschule. „Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler unterstützen, ihre Lieblingssportart zu entdecken und einen Verein zu finden, wo sie trainieren können“, so der Pädagoge. Schulleiterin Sonja Lechner-Paschinger betont: „Schulsport muss ein fixer Bestandteil im Schulleben sein. Leider ist er in den vergangenen zwei Jahren viel zu kurz gekommen. Deshalb ist es umso wichtiger, den Jugendlichen das Sportangebot, das in der Region vorhanden ist, näher zu bringen“.

