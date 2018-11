Tagesbucheintragungen sind etwas sehr Persönliches. Dementsprechend bot die Lesung des Kremser Literaturforums interessante Einblicke in die Privatsphäre der Lektoren, die im Salzstadl aus ihren Aufzeichnungen rezitierten.

Unterhaltsamer Beitrag von Renate Lind

Silvia Edinger versetzte die Zuhörer mehrere Jahrzehnte zurück in ihre Kindheit in Hohenstein an der Krems und schilderte eine transsexuelle Begegnung. Renate Lipp unterhielt mit witzigen Beobachtungen im Zuge einer Schiffahrt in der Wachau mit einer älteren Bekannten.

Wilhelm Lipp erzählte vom Tagebuch, das ihm sein Großvater geschenkt hatte und in dem er wichtige Ereignisse seines Lebens festhält. Über ihren Ärger mit den „Mehrwortwörtern“ (Alte-Oma-Strumpfhosen-Gelb) erfuhr man bei Renate Schandl, die sich auch generell mit dem Schreiben auseinandersetzte.

Unterhaltsam war der Beitrag Renate Lind, die mit dem Tagebuch ihrer von Frankreich nach Indien übersiedelten Tochter und deren Schilderungen bürokratischer Hürden für Neu-Bürger und sonstiger Besonderheiten in der Ferne für Lacher sorgte. Günther Richters Skizzen (als einziger las er als Tagebucheinträge formulierte Beiträge) rundeten die durchwegs gelungenen Darbietungen ab.

Der kurzweilige Abend hätte sich eine Fortsetzung verdient!