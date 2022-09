Krems: Showtickets für alle Casting-Teilnehmerinnen

Nervosität herrschte bei mancher Teilnehmerin zu Beginn des Castings am 27. September in der Raiffeisenbank Krems: Wer von den fünf Bewerberinnen würde es in die diesjährige Show "NÖN sucht das größte Talent" schaffen? Die Sorgen waren unbegründet, wie sich am Ende zeigen sollte ...

Sprachentalent musste zeichnen

Die Gföhlerin Armita Shahin, 12, Schülerin des BG Piaristengasse, ist ein Beispiel dafür, wie sich Bewerber von Jahr zu Jahr steigern können. Das Mädchen mit persischen Eltern, das mehrere Sprachen spricht - neben Deutsch auch Persisch, Holländisch, Englisch, Koreanisch - und derzeit gerade Spanisch lernt, traute sich diesmal aus vollem Hals zu singen und begeisterte Andy Marek mit ihrer Vielfältigkeit. Als sie erzählte, gerne zu zeichnen, musste sie ihr Talent gleich auch auf diesem Gebiet "live" unter Beweis stellen.

Mit "HerzensMusik" gepunktet

Beim auf Koreanisch gesungenen Hit "Not mine" (DAY6) holperte es bei Armita noch ein bisschen, doch Christina Perris "Jar of hearts" gelang für die Jury überzeugend. Mit "HerzensMusik" (so der Name des Duos) wollen Sängerin Carina Reischer (20) und Pianistin und Sängerin Johanna Krottendorfer (21) in der NÖN-Show glänzen. Reischer stammt aus Purk bei Ottenschlag und wohnt jetzt als Medizinstudentin an der DPU in Krems, Krottendorfer ist in Maissau daheim. Die beiden kennen sich aus der Schule.

Enorm vielfältige Musikerin

Seit 2021 gibt es "HerzensMusik" mit dem Motto "2 Stimmen, 1 Piano" vor allem bei Taufen und Hochzeiten. Wobei sich Krottendorfer durch enorme Vielfalt auszeichnet. Die Studentin der KPH Krems spielt neben dem Piano unter anderem auch Klarinette und Saxophon, ist in der Pfarrkirche Maissau Organistin und leitet ein Jugendorchester. Die beiden performten "My love is your love" (Whitney Houston), sangen "Shackles" (Mary Mary) und fanden bei Ina Regens "Wia a Kind" zur Höchstform.

Nach Corona wieder bei Stimme

Älteste Teilnehmerin im Feld der Casting-Teilnehmerinnen war Eloisa Tengler (41), eine Kindergarten-Helferin aus Krems, die von den Philippinen stammt. Die Jury freute sich mit ihr, als sie erzählte, dass sie eine mehrmonatige Beeinträchtigung durch Corona überwunden hat und nun wieder zu ihrer Stimme gefunden hat. "Wenn es geht, singe ich wieder", hatte sie sich nach eigenen Worten vorgenommen - und setzte ihr Vorhaben um. Mit "Whole new world" (Zhavia Ward & Zayn Malik) wärmte Tengler auf, bei "Somewhere over the rainbow" (bekannt geworden durch Israel Kamakawiwo'ole) lief es dann aber wie geschmiert.

Schülerin, Sängerin und Kellnerin

So wie zwei der Teilnehmerinnen vor ihr nicht zum ersten Mal dabei war Fransziska Schmelz (17) aus Dürnstein. Die talentierte Schülerin der 4. Klasse der HLF Krems, die wenn sie nicht gerade singt oder lernt im "Alten Presshaus" ihrer Familie als Kellnerin arbeitet, wagte sich an "When I was your man" von Bruno Mars und zeigte sich auch bei "Jealousy, jealousy" (Olivia Rodrigo) sehr selbstbewusst.

"Wollen Talenten Bühne bieten"

"Wir wollen, dass Leute, die das wollen, auf die Bühne kommen", erklärte Showmaster Andy Marek und hieß alle Casting-Teilnehmer im Bewerb willkommen. Er gab wertvolle Tipps für den nächsten Termin, das Waldviertelfinale am 22. Oktober im Vereinshaus Horn. Auf dieses folgt für die, die weiterkommen, eine weitere Ausscheidung am 5. November im Stadtsaal Hollabrunn (Wald- und Weinviertel). Das Landesfinale steigt dann am 19. November. Dort warten 5.000 Euro Siegesprämie.

