Talentierte Gföhler Kinder mit viel Elan am Werk

Ein Mord, ein Gefängnisausbruch und ein Banküberfall dürfen in einem echten Krimi nicht fehlen. Der elfjährige Daniel Würzl verpackte all dies in den „1. Gföhler Kinderkrimi“.

Schauspielerische Fähigkeiten

Daniel bekam zu Weihnachten 2020 eine Filmkamera geschenkt – unter der Bedingung, einen Film zu drehen. Dem Versprechen ans Christkind kam er mit seinen Freunden mit Begeisterung nach. Wie ein Profi schrieb er ein Drehbuch und erstellte ein Storyboard. Im Sommer 2021 fiel die erste Klappe. Gedreht wurde ausschließlich an Schauplätzen in Gföhl. Einige seiner Freunde zeigten dabei beeindruckende schauspielerische Fähigkeiten.

Überfall auf die Volksbank

Ein Highlight für die Kinder war die Szene des Banküberfalls, die vor wenigen Tagen in der Volksbank Gföhl gedreht wurde. Zahlreiche Bankkunden verfolgten die perfekt organisierten Dreharbeiten am Set mit großem Interesse: Von den Kostümen und Requisiten bis hin zum vor der Bank wartenden Fluchtfahrzeug, bei dem die Nummertafel verklebt wurde, war alles dabei.

Ausgang ist streng geheim

Die Volksbank Gföhl war schon einmal in einen „Film-Banküberfall“ involviert – und zwar 2008 im Oscar-nominierten Werk „Revanche“ von Götz Spielmann. Wie der „1. Gföhler Kinderkrimi“ ausgehen wird, verraten der Jung-Filmemacher Daniel Würzl und seine Freunde nicht. Die Premiere des Kinderkrimis wird als Privatvorstellung für alle am Filmprojekt Beteiligten Ende Juni in den Gföhler Lichtspielen stattfinden.

