Drei Männer im Alter von 37 bis 43 Jahren sollen in unterschiedlicher personeller Konstellation neun Diebstähle und vier Einbrüche in Niederösterreich begangen haben. Spezialisiert war das Trio dabei auf Baustellen, der Gesamtschaden beträgt mindestens 50.000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit. Zwei der Männer wurden festgenommen, einer saß bereits in Haft.

LPD NÖ

Verübt wurden die Diebstähle und Einbrüche laut Exekutive von November 2017 bis November 2018 in St. Pölten, Krems sowie in Hainfeld (Bezirk Lilienfeld). Die Ermittlungen nahmen Fahrt auf, nachdem in der Nacht auf den 27. November 2018 zwei der mutmaßlichen Täter in einem Pkw in Krems von der Polizei angehalten wurden, der Lenker aber nicht stehen blieb. Ein Beamter brachte sich dabei mit einem schnellen Schritt zur Seite in Sicherheit.

Als Beschuldigter wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt wurde in der Folge ein 37-Jähriger aus St. Pölten ausgeforscht. Bei einer Hausdurchsuchung wurden beim Verdächtigen unter anderem Baumaschinen, Baumaterial und Kupferkabel, die nach Angaben der Exekutive von den Einbruchsdiebstählen stammen, sichergestellt.

LPD NÖ

Gefunden worden sei zudem vier Kilogramm getrocknetes Cannabiskraut mit einem Straßenverkaufswert von etwa 40.000 Euro. Der 37-Jährige war geständig - auch zu einem ihm vorgeworfenen schweren Betrug durch Manipulation eines Stromzählers. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Krems gebracht.

LPD NÖ

Im Anschluss wurden zwei mutmaßliche Komplizen des Niederösterreichers ausgeforscht. Ein 43 Jahre alter Wiener ist bereits in der Justizanstalt St. Pölten in Haft. Ein 42-jähriger Österreicher ohne ordentlichen Wohnsitz wurde am 12. Jänner in Krems festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Beide Verdächtige waren laut Polizei nicht geständig.

Tatortübersicht:

Einbruchsdiebstahl auf einer Baustelle im Stadtgebiet St. Pölten im November 2017 – Diebesgut: Baggerschaufeln

6 Diebstähle auf einer Baustelle im Stadtgebiet St. Pölten in der Zeit von November 2017 bis November 2018 – Diebesgut: Baumaschinen und Baumaterial

2 Einbruchsdiebstähle und 2 Diebstähle auf einer Baustelle im Gemeindegebiet von Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) im November 2018 – Diebesgut: Elektrogeräte und Baumaterial

Einbruchsdiebstahl in ein Kellerabteil im Stadtgebiet von St. Pölten im November 2018 – Diebesgut: Baumaschinen

Diebstahl aus einer unversperrten Garage im Stadtgebiet von Krems an der Donau im November 2018 – Diebesgut: Baumaterial.

Ein Großteil des Diebesgutes konnte sichergestellt und den Geschädigten wieder ausgefolgt werden.