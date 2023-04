Heimische Künstler stehen in Galerie im Mittelpunkt

Bei der ersten Vorstandssitzung des Vereins im bereits 29. Jahr seines Bestehens wurden wichtige Weichen gestellt.

„Kremser Schnee“ viel beachtet

Der im 1. Stock des Hauses Obere Landstraße 8 beheimatete Verein betreibt dort seine Galerie, in der in den vergangenen Jahren nicht nur hunderte Ausstellungen, sondern auch Lesungen, Poetry-Slams, Vorträge, Theater- und Kabarettaufführungen sowie Konzerte, Workshops und Malkurse abgehalten wurden. Der Hauptschwerpunkt liegt auf Künstlern aus Stadt und Bezirk Krems, weshalb es heuer bereits am Ende der umjubelten Fotoausstellung "Kremser Schnee" von Josef Brunner auch eine sehr gut besuchte Lesung von Roswitha Springschitz gab. Die pensionierte Professorin des BRG Ringstraße lebt in Senftenberg.

Vorstandsteam wurde vergrößert

Von allen Gästen und Künstlern wird stets die gemütliche, familiäre Atmosphäre bei den Veranstaltungen der Kultur Mitte gelobt, die im Laufe der Jahrzehnte vom leider im Jänner verstorbenen Gründungsobmann Franz Kral geschaffen wurde. Diese beizubehalten ist das große Bestreben des gesamten Teams, das zum Teil auch schon viele Jahre bzw. Jahrzehnte mit dabei ist. Vor Kurzem konnte es vergrößert werden. Der bewährte Vorstand rund um Obmann Mahrer, Stellvertreterin und Kuratorin Martha Platzer, Kassier Helmut Schleicher, Schriftführerin Roswitha Bures sowie die Beisitzer Monika Lintner und Klaus Bergmaier wurde um Heide Wiederkehr und den neuen Gemeinderat Ronny Weßling erweitert.

Körner-Ausstellung ab dem 5. Mai

Am 5. Mai startet die lange erwartete Jubiläumsausstellung von Manfred Körner, einem erfahrenen und ausgezeichneten Künstler, der seit etlichen Jahren in Rehberg wohnt. Obmann-Stellvertreterin Martha Platzer wird ihre Bilder im November in einer neuen Schau präsentieren.

