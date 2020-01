Team um "Flugkapitän" Jürgen Meier will abheben .

Nach "gründlicher Überholung und teilweise kompletter Erneuerung" (Meier) präsentierte eine Auswahl aus dem 36-köpfigen Team in Interviews mit Moderator Martin Peter ihre Ziele. So kamen neben dem Parteiobmann selbst die Jugendkandidaten Julia Ettenauer und Lukas Weixelbaum ebenso zu Wort wie Marion Völkl, Harald Gwiss, Wolfgang Ettenauer und Andreas Schuster, Christian Eilenberger, Sabrina Sax und Otto Schwarzinger.

Beistand durch Ehrengäste

Wie wichtig der ÖVP die "Kampfgemeinde" Lengenfeld ist, wo 2015 das Bürgermeisteramt verloren ging und seither eine Koalition aus SPÖ und Bürgerliste regiert, zeigte sich am hochkarätigen Besuch. Abgeordneter Josef Edlinger spendete Zuspruch: "Vor fünf Jahren gab es einen ungewollten Zwischenstopp, aber ihr habt den Kopf nicht in den Sand gesteckt und auch wieder Luft unter die Tragflächen bekommen."

"Es geht um jede Stimme!"

Dass es am 26. Jänner gelte, verloren gegangenes Terrain zurückzugewinnen, stellte auch Bundesrätin Doris Berger-Grabner (mit Heimvorteil, weil sie ja aus Lengenfeld stammt) in den Mittelpunkt. "Ich bin begeistert vom Team, aber bei der Wahl geht es um jede Stimme", forderte sie Kampfgeist ein. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sprach das Ziel Nummer 1 konkret an: "Es geht darum, den Bürgermeister zurückzuholen. Es wird ein spannendes Rennen."

1.200 Euro für vier Vereine

Den Rahmen des Neujahrsempfangs wurde auch für die Übergabe des Erlöses einer Benefizaktion der ÖVP Lengenfeld im Rahmen des Wachaumarathons genützt. 1.200 Euro - aufgeteilt in vier gleiche Tranchen zu je 300 Euro - gingen an den Sportverein, den Tennisverein, die Musikkapelle und die Feuerwehrjugend. Das Silberne Ehrenzeichen der ÖVP Niederösterreich überreichten Maier, Teschl-Hofmeister, Berger-Grabner und Edlinger gemeinsam an Gerhard Stadler und Josef Heinzl.

Silber für treue Funktionäre

Heinzl war 2007 bis 2019 Mitglied des Gemeindeparteivorstandes, ist seit 25 Jahren Bauernbundmitglied und war 1999 bis 2019 durch zwei Jahrzehnte Obmann des Orts- und Bezirksbauernrats. 2003 bis 2005 sowie 2012 bis 2015 gehörte er auch dem Gemeinderat an. Stadler ist seit 2007 im Gemeindeparteivorstand, seit 40 Jahren (!) ÖAAB-Mitglied und gehört dem Gemeinderat (bereits seit 2005) an.