„Die Bedenken sind nicht angebracht!“ Befürchtungen von Anrainern (wir berichteten in der Vorwoche), durch den Neubau an Stelle der beiden von Stadtbaumeister Josef Utz im vorvergangenen Jahrhundert errichteten Häuser in der Langenloiser Straße (Nr. 10 und 12) könnten ihre Objekte Schäden erleiden, treten Bauherr Manfred Wohlmetzberger und sein Sohn Dominik entgegen.

Eine Tiefgarage werde es (wegen des Felsens) dort nicht geben. Exklusiv präsentierten sie in der Vorwoche der NÖN ihren Plan, ein Wohnbauprojekt der werkhof Architekten: 20 Eigentumswohnungen mit je einem Garagenplatz am Fuße des Langenloiser Berges in unmittelbarer Nähe zum Zentrum.

Vor zwei Jahren habe man die Objekte gekauft, so Wohlmetzberger. „Aber wer sich drinnen umschaut, sieht, dass man mit dem verwinkelten Bau nichts Sinnvolles anfangen kann“, meint er beim Lokalaugenschein. Die beiden Häuser seien „technisch abbruchreif, sie zu sanieren, um sie zu nutzen, wäre wirtschaftlicher Selbstmord.“

Wohlmetzberger, der bereits ein ähnliches Wohnbauprojekt realisiert hat, ist in Krems derzeit auch im Bereich der Kasernstraße (in der Nähe des Uni-Campus) in Vorbereitung eines derartigen Vorhabens.