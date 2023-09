Molotowcocktails fabriziert, um AMS abzufackeln

Der 24-Jährige aus dem Bezirk Krems konnte die Mitteilung, dass er nun kein Arbeitslosengeld mehr bekommt, nicht fassen und rastete völlig aus. „Ich zünde das Haus an und das AMS gleich mit dazu!“, drohte er seiner Lebensgefährtin. Als er Molotowcocktails anfertigte und damit losbrauste, verständigten die besorgten Angehörigen die Polizei.

Mit Tempo 100 durch Ortsgebiete, die Polizei an den Fersen

Als der 24-Jährige die Polizei im Rückspiegel erblickte, drückte er aufs Gaspedal und bolzte mit an die 100 Stundenkilometer durch Ortsgebiete. Letztlich stoppte der Raser, sprang aus dem Wagen und ging drohend mit einem Messer auf die Beamten zu. Ein Taser-Einsatz beendete die Verfolgungsjagd und für den Gewaltbereiten klickten die Handschellen.

Beschuldigter: „Ich hatte eine stressige Zeit“

Vor Gericht zeigte sich der 24-Jährige kleinlaut und begründete seinen Ausraster mit: „Ich hatte eine stressige Zeit“. Ein psychiatrisches Gutachten attestierte bei dem Beschuldigen eine Persönlichkeitsstörung. Er habe keine Impulskontrolle befand der Sachverständige, und er empfahl eine kontrollierte Therapie.

Therapie und teilbedingte Freiheitsstrafe

Der einschlägig vorbestrafte Kamptaler wurde wegen gefährlicher Drohung, Widerstands gegen die Staatsgewalt und Vergehen nach dem Waffengesetz (vier Molotowcocktails angefertigt und trotz Waffenverbots wurden an seinem Wohnsitz in Straß unter anderem Messer, zwei Bajonette und zahlreiche Patronen gefunden) zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe verurteilt: Zwei Jahre, davon muss er acht Monate absitzen. Weiters wurde die Einweisung in ein forensisch therapeutisches Zentrum angeordnet. Nicht rechtskräftig.