Seelauf war ein Riesenhit!

656 Sportbegeisterte zogen dieses Jahr in Rastenfeld die Laufschuhe an und gingen beim Ottensteiner Seelauf an den Start. Der Seelauf ist Teil des großen Waldviertel Laufcups. Moderator Gerhard Eichinger führte gekonnt durchs Programm und feuerte die Läufer an. Um 9.30 Uhr starteten die Kinder- und Jugendbewerbe, an denen mit fast 400 Teilnehmern die meisten Läufer teilnahmen. Die größte Gruppe stellte die Mittelschule Rastenfeld. Der sportliche Ehrgeiz der Jungen konnte kaum gebremst werden: So stürzte Johannes Rihs beim 1.000-Meter-Bewerb der U12, dennoch stand er - aufgrund des „Schotterausschlags“ mit verbundenen Beinen - jubelnd auf dem zweiten Stockerlplatz.

Auch Nordic-Walker am Start

Beim Nordic-Walking-Bewerb gingen 57 Personen an den Start. Die größte Gruppe dort stellte die Firma Stora Enso. Am 3.000-Meter-Hobbylauf nahmen 34 Läufer teil. Mit einer Zeit von 13 Minuten und 37,7 Sekunden wurde Denise Mürwald vom LT Gmünd schnellste Hobbyläuferin. Simon Gumpinger von der Union St. Pölten holte mit 11 Minuten 24,5 Sekunden den Sieg bei den Herren.

Johannes Pilgerstorfer (Mitte) war mit Jahrgang 1953 der älteste Teilnehmer des 9.000-Meter-Hauptlaufs, den er in 48 Minuten und 24,3 Sekunden zurücklegte. Es gratulierten Bürgermeister Gerhard Wandl und Hauptsponsor Hans-Christian Kirchmeier (NAWARO ENERGIE Betrieb GmbH, von links). Foto: NÖN, Gerald Mayerhofer

Internationale Konkurrenz beim Hauptlauf

Der 9.000-Meter-Hauptlauf startete gemeinsam mit dem Hobbylauf um 10.30 Uhr. Unter den 169 Teilnehmern befanden sich neben Österreichern auch Tschechen, Deutsche und erstmals auch zwei Afrikaner. Schnellste Hauptläuferin wurde Ruth Silberbauer: Sie legte die Neun-Kilometer-Distanz in 36 Minuten und 12,1 Sekunden zurück. Schnellster Herr wurde Martin Hofbauer von team2run mit einer Zeit von 30 Minuten und 38,5 Sekunden.

Das Organisatorenteam des 21. Ottensteiner Seelaufs sorgte wieder für eine Top-Veranstaltung in der Stauseegemeinde: Bürgermeister Gerhard Wandl, Claus Grünstäudl, Karin Walther-Stampf, Vize Manuela Dornhackl, Nadine Rauscher, David Rößl, Evelyn Wandl, Hauptsponsor Hans-Christian Kirchmeier, Mona Riegler, Moderator Gerhard Eichinger und Michael Altmann (von links). Foto: NÖN, Gerald Mayerhofer

Die große Siegerehrung fand nach den Laufbewerben um 13 Uhr im bis auf den letzten Platz gefüllten Pfarrstadl statt. Bürgermeister Gerhard Wandl dankte allen Helfern der Gesunden Gemeinde Rastenfeld und allen beteiligten Vereinen für die Unterstützung der Laufveranstaltung am Stausee Ottenstein.