Stadt und Land: Runter vom Gas!

„Tempolimits führen dazu, dass der Verkehr sinkt und klimafreundliche Verkehrsmittel attraktiver werden“, spricht sich Marlene Nutz von Fridays For Future für höchstens Tempo 30 innerorts und Tempo 80 auf Freilandstraßen aus. Attraktiver, da der bestehende Verkehr sicherer für die schwächeren Verkehrsteilnehmenden, wie Fußgänger und Radfahrer, werde. „In Brüssel sind 50 Prozent weniger Verkehrstote zu beklagen, seit es im gesamten Stadtgebiet eine Tempobeschränkung auf 30 km/h gibt“, berichtet Nutz.

Niedrigere Geschwindigkeitsbeschränkungen wären somit kein Novum, man kann auf Erfahrungswerte vielerorts zurückgreifen. Den oft gebrachten Vergleich mit den USA, in welchen wesentlich geringere Tempolimits gelten, hält ARBÖ Bezirksobmann Roman Wohlgemuth für unzulässig: „Wir haben ganz unterschiedliche Voraussetzungen.“ Allgemein befindet er die aktuellen Beschränkungen für ausreichend, diese „müssen aber rigoros eingehalten werden“.

Anders sieht dies ÖAMTC Bezirksobmann Stellvertreter Ferdinand Weber: „Ich halte ein generelles Tempo 30 im Ortsgebiet für sinnvoll, vielleicht mit ein paar Ausnahmen wie die Ringstraße und die Austraße. Und wenn man sich das mal ausrechnet, verliert man auch nicht besonders viel Zeit.“

Was sagt eigentlich ein Blick von der Theorie in die Praxis? In der Stadt Krems gibt es bereits einige 30er-Zonen – Wie werden diese eingehalten? „Wir kontrollieren oft aufgrund von Beschwerden durch Bürger“, erklärt Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler. „Doch in 99,9 Prozent der Fälle halten sich die Leute daran.“

