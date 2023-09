Textilkunst im Weinkeller des Schlosses Hollenburg

Als geradezu idealer Ausstellungsraum zeigt sich der Weinkeller der Familie Geymüller gegenüber deren Schloss in Hollenburg. Teresa Grandits' Textilkunst kommt in den weitläufigen Räumen ideal zur Geltung.

Stoffobjekte auf Metallkonstruktionen

„Mit jeder Phase meines Körpers“ ist der Titel der Ausstellung, die noch bis Ende September dort zu sehen ist. Die Künstlerin Teresa Grandits, die in Wien lebt, verwendet persönliche Kleidungsstücke als Ausgangspunkt für ihre Werke – vornehmlich Bilder, aber auch Skulpturen. „Meine Techniken erarbeite ich mir in Materialstudien“, erklärt Grandits, die ihre Stoffobjekte auf Metallkonstruktionen drapiert oder beispielsweise mit Latex überzieht. „Kleidungsstücke stehen für mich für den Menschen als eine persönliche Metapher.“ Ihr Schaffen, so Grandits, die seit mehr als zehn Jahren künstlerisch tätig ist, „bringt die Kleidung weg vom Gebrauchsstück, in eine andere, eine neue Rolle.“

Erste Station der „Wanderschaft“ der Werke

Seit einigen Jahren gibt es serielle Arbeiten der Wienerin, die auch auf Wanderschaft gehen sollen. Eine erste Station dieser Wanderschaft ist das Schloss Hollenburg, wohin sie von Kuratorin Ema Kaiser vermittelt wurde, die mit dem Hausherren Philipp Geymüller die Liebe zueinander und die Liebe zur Kunst verbindet. Kaiser, die 2022 ihre Galerie „Plain Art“ gegründet hat und aktuell die historische Villa Mautner-Jäger in Wien bespielt, ist freiberufliche Kulturmanagerin und Kulturberaterin. Seit Beginn der künstlerischen Tätigkeit Grandits' ist sie deren Förderin.