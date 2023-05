Kindergarten neu: Zwei Pilotprojekte im Bezirk Krems

In einer Testphase wurden die Einrichtungen in den Gemeinden Aggsbach Markt und Gedersdorf als „Pilotkindergärten“ ausgewählt.

Vereinbarkeit von Arbeit und Familie

Die blau-gelbe Kinderbetreuungsoffensive soll der Vereinbarung von Arbeit und Familie Rechnung tragen und die Kinderbetreuung erleichtern – so sind eine Reduktion der Schließtage im Sommer, generelle Öffnung für Zweijährige und eine flächendeckende Nachmittagsbetreuung in Wohnortnähe geplant. „In der Testphase wird dabei erhoben, inwieweit durch die Aufnahme der Zweijährigen andere Möbel und Spielgeräte nötig sind, wie sich Tagesrhythmus und Schlafzeiten ändern und andere Sachen mehr“, so ÖVP-Landtagsabgeordneter Josef Edlinger.

Viele Aspekte sind zu berücksichtigen

Bei seinem Besuch in Aggsbach Markt gab der Mandatar seiner Erwartung Ausdruck: „Wir tun alles, damit der Kindergartenalltag ab September 2024 auch in den anderen Gemeinden reibungslos funktioniert.“ Aggsbachs Vizebürgermeister Rainer Toifl: „Es gibt zahlreiche Themen. So werden etwa kleinere Tische und Sessel angekauft, die Absturzsicherheit überprüft, und viele Aspekte können erst durch Erfahrung im Umgang mit den Kleinen erarbeitet werden.“

Diese gesammelten Erkenntnisse sollen ab dem folgenden Jahr dann auch allen anderen Gemeinden im Bezirk Krems zur Verfügung stehen.

