Traum vom Eigenheim: Nur noch ein Luftschloss?

Bis zum Ende des dritten Quartals 2022 verzeichnete Krems einen regelrechten Boom im Eigenheimsektor. „Die Zinsen für Immobilienkredite waren tief – für viele war ein Immobilienkredit über 400.000 Euro mit einer Laufzeit von 35 Jahren und einer monatlichen Rate von 1.300 Euro erschwinglich,“ erzählt Stefan Tiefenbacher, ein erfahrener Kremser Immobilienmakler.

Doch dann änderte sich die Situation drastisch: Aufgrund der Inflation stiegen die Zinsen rapide an. „Im gleichen Beispiel stieg die monatliche Belastung auf 1.800 Euro.“ Diese Rate darf nun aufgrund der im Sommer 2022 erlassenen neuen Kreditvergaberichtlinien maximal 40 Prozent vom gemeinsamen Einkommen ausmachen. „Damit müssen die Kreditwerber mindesten 4.500 Euro netto gemeinsam verdienen“, rechnet der Realitätenvermittler vor.

Dazu kommt, dass 20 Prozent des Immobilienkaufpreises als Eigenmittel bar eingebracht werden müssen. „Speziell mit dieser Auflage scheiden die meisten jungen Wohnungssuchenden aus, denn wer kann sich ohne der Hilfe der Familie in jungen Jahren eine derartige Summe weglegen?“, fragt sich Tiefenbacher. Dadurch sahen sich viele junge Wohnungssuchende plötzlich von der Finanzierung abgeschnitten.

Teurer Neubau: Wer kann sich das noch leisten?

Parallel zu der herausfordernden Finanzierung, stiegen die Preise für Neubauten in Krems aufgrund von Materialknappheit und steigenden Energiekosten kräftig an. In der Stadt Krems kann der Quadratmeterpreis für eine neue Eigentumswohnung mittlerweile bis zu 9.000 Euro betragen! „Das können sich nicht mehr viele leisten“, weiß der Immobilienmakler.

Auch der Hausbau gestaltet sich derzeit als kaum bezahlbar: Aktuell müsse man mit Baukosten von rund 3.000 Euro pro Quadratmeter rechnen. Und da sind die Kosten für das Grünstück noch gar nicht eingerechnet! „In der Zukunft werden wohl vermehrt kleinere Häuser errichtet werden,“ prognostiziert Tiefenbacher.

Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete der Bezirk Krems im Vergleich zum Vorjahr einen spürbaren Rückgang bei den Kauftransaktionen für Eigentumswohnungen und Häuser. Während es 2022 noch 334 Kauftransaktionen mit einem Gesamtvolumen von 105 Millionen Euro gab, sanken die Zahlen im Jahr 2023 auf 279 Transaktionen mit 80 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 16 Prozent.

Besonders betroffen ist der Verkauf von Neubauwohnungen, da die Kaufpreise schwerer zu finanzieren sind. „Ausnahmen sind Immobilien in Top-Lagen in Krems – da findet man immer Käufer.“

Bei gebrauchten Immobilien sieht es besser aus: Die Preise seien hier momentan rückläufig, ebenso die Nachfrage, bei jedoch steigendem Angebot. „Immobiliensuchende haben demnach derzeit eine größere Auswahl bei niedrigeren Preisen als noch vor einem Jahr“, weiß der Immobilienexperte.

Trotz der herausfordernden Situation am Immobilienmarkt, warnt Tiefenbacher vor einem politischen Eingriff zur Begrenzung von Mieten oder Kaufpreisen. Seiner Meinung nach liegt es an den Kommunen, leistbaren Wohnraum zu schaffen, indem sie Gemeindebauten errichten und diese nach bestimmten Kriterien vergeben.„Das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg bereits erfolgreich praktiziert.“

Wohnträume wahr werden lassen: Die Empfehlungen

Stefan Tiefenbacher rät: „Wenn es finanziell möglich ist, ist jetzt eine gute Zeit, eine Immobilie zu erwerben. Das Angebot ist umfangreich, die Preise sind gesunken.“ Diese könnten laut Tiefenbacher 2024 zwar weiter leicht fallen, mittelfristig jedoch (3 bis 5 Jahre) werden sie aufgrund des starken Rückgangs bei den Baugenehmigungen wieder steigen. Außerdem: „Eine Finanzierung mit einem Fixzinssatz sorgt für konstante monatliche Raten, während die Löhne im Einklang mit der Inflation steigen – somit auch das frei verfügbare Einkommen trotz Kreditrate.“