Benefiz-Picknick brachte 4.500 Euro für Kremser Jugendarbeit

"Gestärkt aus der Krise" ist das Motto, unter dem zum Sonntagspicknick in den Kremser Stadtpark eingeladen wurde. Über 200 Gäste genossen einen sonnigen Sonntag und trugen etwas für den guten Zweck bei.

"The Monroes" legten los

"The Monroes" mit Sänger Hanno Pinter packten jede Menge alte Hadern aus und versetzten die Besucher einmal in rhythmische Schwingungen, dann wieder in romantische Stimmung. Mehrere Paare wagten auch das eine oder andere Tänzchen im Gras. Doch ausnahmslos allen taugen die musikalischen Darbietungen.

Lob für die Jugendarbeit

Bürgermeister Reinhard Resch nützte die symbolische Übergabe des 4.500-Euro-Schecks an "Impulse"-Geschäftsführerin Manuela Leoni, um die Wichtigkeit der Jugendarbeit dieses Vereins zu unterstreichen. Wie Leoni betonte, seien die Anforderungen an die Mitarbeiter des Vereins massiv gestiegen. Jugendliche brauchen Beratung und Begleitung zur Therapie.

Am Rande der von der Niederösterreichischen Versicherung (NV) und der Kremser Bank Sparkasse unterstützten Veranstaltung passierte auch eine Kooperation des Gastronomen Schindlegger mit dem neuen Eigentümer der "Marie im Park", Othmar Seidl.

