Maria Callas in Kremser Musikschule

Das Ensemble Donautheater Krems bringt die ereignisreiche Biographie von Maria Callas, eine der bedeutendsten und kontroversesten Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts, auf die Bühne. Das Stück „Meisterklasse“ von Terence McNally porträtiert den Weg der 1923 geborenen griechischen Sängerin von der wenig beachteten Anfängerin hin zur weltweit gefeierten Diva. Im Zentrum stehen der allmähliche Verlust ihrer Stimme und die skandalträchtige Beziehung zu Aristoteles Onassis.

Die Premiere der Wiederaufname von „Meisterklasse“ findet am Donnerstag, 20. Oktober, 19.30 Uhr, im Festsaal der Musikschule statt. Zwei weitere Aufführungen gibt es ebendort am Freitag, 21. Oktober, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 23. Oktober, 18 Uhr.

Maria Callas wird verkörpert durch Hanna Mayer, Klaus Bergmaier ist der Mann am Klavier, Conny Wagner und Max Schreiner spielen zwei Studenten, Alfred Friedl ist ein grantiger Bühnenarbeiter. Regie führt Helmut Mayer.

