Es war in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember, als die bislang unbekannten Kriminellen zur Tat schritten. Ihr Ziel: Der von der Kremser Bank betreute Bankomat im Foyer des Gemeindeamtes der Gemeinde Gedersdorf im Ortszentrum von Theiß.

Mit Abschleppseil am Werk

Nächtlicher Coup gescheitert: Dem Theißer Bankomaten ist die nächtliche Attacke fast nicht anzusehen, wie unser Bild vom Montag zeigt. privat

Gegen 4 Uhr Früh fuhren die Täter offensichtlich mit einem Pkw vor das Gebäude, in dem sich der frei zugängige Geldautomat befindet. Die befestigten ein Abschleppseil am Gerät und versuchten in der Folge, dieses aus seiner Halterung in der Wand zu reißen. Doch dieses Vorhaben misslang kläglich.

Nur eine Schraube ausgerissen

Drei der vier Schrauben hielten der kraftvollen Attacke stand. Der Bankomat blieb, lediglich ein wenig gedreht, an seinem Standort stehen. Möglicherweise wurden die Täter überrascht oder fühlten sich verfolgt, sodass sie unverrichteter Dinge wieder abzogen. Die Tat wurde dann in der Früh entdeckt. Hinweise sind an jede Polizeidienststelle erbeten.

Nur geringer Schaden an Tür

Das Landeskriminalamt Niederösterreich führt die Ermittlungen in dieser Angelegenheit. Die Gemeinde, in deren Foyer sich das Gerät befindet, beklagt voraussichtlich ebenfalls nur geringen Schaden, wie Amtsleiter Martin Nessl auf Nachfrage der NÖN mitteilte: "Der Türstock wurde beschädigt. Was die Reparatur kostet, kann noch nicht gesagt werden."