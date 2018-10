Schon seit Jahren gibt es in Österreich „Topotheken“ nach internationalem Vorbild, die als „regionalhistorisches Nachschlagewerk“ privates historisches Datenmaterial – vorwiegend Bilder, aber auch geschichtliches Material – digitalisiert über das Web verfügbar machen soll. Jetzt ist auch die Gemeinde Gedersdorf bei dieser Topothek dabei.

Bei der Eröffnung im InfoCenter des EVN-Kraftwerkes Theiß stellten Bürgermeister Franz Brandl und Thomas Müller, der Projektentwickler Alexander Schatek von „ICARUS – International Centre for Archival Research“ in Wien vertrat und selbst Topothekar in Krems ist, das Projekt vor. Verantwortlich für die Topothek der Gemeinde Gedersdorf sind Eduard Födinger aus Donaudorf, Franz Gartner aus Brunn im Felde und Gemeindesekretär Martin Nessl.

Sie haben sich bereit erklärt, die Topothek „mit Leben zu füllen“. Die zur Verfügung gestellten Fotos und/oder Urkunden und Dokumente werden einscannt, bearbeitet, Hintergründe werden erhoben und dann mit Zustimmung des Eigentümers auf die Plattform gestellt.

Material für die Gedersdorfer Topothek kann beim Gemeindeamt, 02735/3316 oder gemeindeamt@gedersdorf.at, bei Eduard Födinger, 02735/ 5641 oder eduard.foedinger@gmx.at, sowie bei Franz Gartner, 02735/8088 oder gartner.franz@aon.at, eingebracht werden.