Seit 1987 war Wolfgang Epp in der Gemeinde Gedersdorf als Gemeindearzt tätig. Er war auch Feuerwehrarzt, Notarzt, ist immer noch Rotkreuz-Ausbildungsarzt und ist bis vor Kurzem fallweise auch als Sanitäter mit dem Rettungswagen ausgefahren. Wenn die Patienten jetzt in die Ordination in Theiß kommen, dann lächeln ihnen zwei junge Ärztinnen entgegen, die sich um die gesundheitlichen Anliegen der Menschen kümmern, die zu ihnen kommen und Hilfe erwarten.

Johanna Fahler ist eine der beiden neuen Ärztinnen. Sie lebt mit ihrem Partner und ihren beiden Kindern in Kuffern in der Gemeinde Statzendorf. Nach ihrem Medizinstudium in Wien hat sie ihre Turnusausbildung in den Krankenhäusern Waidhofen/Thaya, Lilienfeld, St. Pölten und Krems absolviert. Seit 2010 war sie in Krems als Allgemeinmedizinerin in der Interdisziplinären Notaufnahme tätig. Krems selbst kennt Johanna Fahler gut: Sie hat hier nicht nur über zehn Jahre gearbeitet, sondern war hier auch acht Jahre in der Schule.

Doris Streicher lebt seit vorigem Jahr mit ihrem Lebensgefährten und den beiden gemeinsamen Kindern in Droß. Davor wohnte sie in Krems, wo sie seit Beginn ihrer Turnusausbildung im Krankenhaus Krems tätig war. Während dieser Zeit hat sie auch ihre Kollegin Johanna Fahler kennen- und schätzen gelernt. Sie haben sich gemeinsam dazu entschlossen, die Ordination Wolfgang Epps zu übernehmen.

Bürgermeister Franz Brandl und eine Abordnung der Gemeinde empfingen die Ärztinnen kürzlich offiziell.