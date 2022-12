Organist auf Konzertreise: Koller begeistert syrische Zuhörer

Michael Koller ist nicht nur der Organist der Pfarre Theiß, sondern auch der Chorleiter von Theiß und Dürnstein und ist oft als Organist in Kirchen rund um Krems zu hören. Er wurde vom „Terra Sancta Organfestival“ – es wird oft auch das „The Holy Land Orgel Festival“ genannt – zu einer mehrtägigen Konzerttournee durch Syrien eingeladen.

Koller spielte in drei Städten: Den Beginn machte das Opernhaus in Damaskus, in der eine große Orgel aus Deutschland auf ihn wartete. Zusammen mit dem bekannten syrischen Oud-Musiker Kenan Adnawi improvisierte Koller über syrische Melodien. Nächste Station der Reise war der Küstenort Latakia. Hier stand der Stummfilm „King of Kings“ am Programm.

In alter Stummfilm-Tradition improvisierte Koller in der dortigen Franziskaner Kirche live zum Film. Das dritte Konzert fand dann in Aleppo statt. Hier steht eine Orgel der österreichischen Orgelbauwerkstatt Rieger aus dem Jahr 1938. Michael Koller musizierte gemeinsam mit einem lokalen Chor und interpretierte außerdem Werke von Bruckner und Bach.

Die Konzerte standen unter dem Schutz der österreichischen Botschaft in Damaskus, die auch die Reise begleitete. Koller: „Syrien ist ein sehr gastfreundliches Land, natürlich sieht man auch viel Zerstörung durch den Krieg, aber alles in allem ist das Land immer noch ein pulsierendes, multikulturelles Zentrum der Region.“

