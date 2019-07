Das Unkraut wächst hüfthoch und die Tore sind verwahrlost. Dass hier noch vor einem Jahr gekickt wurde, ist fast nicht zu glauben. Die „Alm“, wie der Senftenberger Sportplatz ob seiner exponierten Lage gerne genannt wurde, ist ein Sinnbild für die Krise des niederösterreichischen Vereinsfußballs.

„Wir konnten Spieler aus der Umgebung nicht überzeugen, zu uns zu wechseln“Franz Zeininger über den erneuten Rückzug des SC Senftenberg im Jahr 2018

„Es soll ein Verein für Senftenberg und die Senftenberger sein“, dieses ambitionierte Ziel rief Franz Zeininger aus, als er vier Monate nach der erstmaligen Schließung des Klubs aus dem Kremstal im Jahr 2016 Obmann wurde. Mit dem 50-Jahr-Jubiläum vor Augen war die Motivation bei dem 17-köpfigen Funktionärsteam hoch und es gelang tatsächlich, in der Saison 2017/18 eine Kampfmannschaft in der 2. Klasse Wachau zu stellen. Die war zwar mit auswärtigen Spielern gespickt, worüber man aufgrund der sportlich ansprechenden Leistungen aber hinwegsah.

Doch genau in diesem Punkt biss sich die Katze in den Schwanz. Die Verbundenheit der Truppe mit dem Ort und dem Verein waren nicht gegeben, viele suchten im Sommer nach der Comeback-Saison eine neue Herausforderung. Die ganze Last lag nun wieder auf Zeininger – und dieses Mal war sie zu groß. „Wir konnten Spieler aus der Umgebung nicht überzeugen, zu uns zu wechseln. Außerdem waren die absurden Gehaltsforderungen einiger Spieler einfach zu hoch“, gab er 2018 den erneuten Rückzug des SC Senftenberg aus dem Meisterschaftsbetrieb bekannt.

Die Spielergagen sind derzeit gemeinsam mit dem Funktionärsmangel wohl der größte Brandherd im Amateurfußball. 500 Euro „Fixum“ und 80 Euro Punkteprämie sind selbst in der 2. Klasse kein Ausnahmefall mehr. Und darf es eventuell noch etwas Trainingsgeld sein?

Das Schlimme dabei: Oft sind es gar nur bessere „Hundskicker“, die mit wahnwitzigen Gehaltsforderungen Funktionäre ins Schwitzen bringen. Nicht selten sind es die Väter, die ihren Kindern Flausen in den Kopf setzen und sie bei den Vertragsverhandlungen begleiten. Obleute und Sportliche Leiter können zu den Blendern nur schwer „Nein“ sagen. Schließlich wird ihnen das Blaue vom Himmel versprochen. Nicht zu vergessen der eigene Ehrgeiz, sportlich gut abzuschneiden.

Senftenberg stieg endgültig aus dem Hamsterrad aus. Wiederbelebungsversuche sind nach dem gescheiterten Comeback in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Ein kleiner Trost für alle Senftenberger Fußballromantiker: Die „Alm“ soll revitalisiert werden. Der SV Rehberg hat den Platz gemietet und möchte ihn für Trainingszwecke instandsetzen. „Vielleicht nutzen wir ihn dann auch für Vorbereitungsspiele“, sagt der Sportliche Leiter des Nachbarvereins, Erich Ratheyser.

Ein ähnliches Schicksal wie dem SC Senftenberg stand übrigens auch einem zweiten Verein im Bezirk Krems ins Haus. Jahrelang war der ESV Krems der Punktelieferant der „Marillenliga“, ging kurzzeitig sogar in die – nicht mehr existierende – 3. Klasse Hornerwald. Obmann Andi Murhammer bekam mit der „Lok“ gerade noch die Kurve. Der Lohn: Heuer feiert der Traditionsverein seinen 100. Geburtstag und in der kommenden Saison steigt die Mannschaft von Michael Mitterböck als Titelfavorit in den Ring.