„Seit ich täglich im Stall bin, werde ich nicht mehr krank.“ Wolfgang A. Schuhmayer möchte mit Stallluft das Immunsystem seiner Patienten stärken.

Er ist Mediziner und medizinischer Therapeut und bietet in seinem Institut für medizinorientierte tierassistierte Therapie in Großmotten bereits seit 2011 Behandlungen bei psychischen Überlastungen an. Nun will er sein Angebot erweitern und mit Stallluft ein Training für die Abwehrkräfte des Körpers starten.

Sein Ansatz bezieht sich auf die Ökomedizin, bei der „alles, was die Natur zu bieten hat, für die Gesundheit genutzt wird“. Durch die Pandemie entstand die Idee des Immuntrainings durch Stallluft: „Es gibt eine ,Keimkarenz‘ durch Social Distancing und Maske, das Immunsystem fällt hinunter.“ In der Stallluft befinden sich Pilzkeime, Sporen, Viren und Bakterien in einer Konzentration, bei der das Immunsystem angeregt wird, die Abwehr zu starten, die aber nicht krank macht.

Oxytocin-Produktion als positiver Zusatzeffekt

Trotzdem empfiehlt es sich nicht, so Schuhmayer über die einzige Einschränkung, wenn man angeschlagen ist. Immunitätsfördernd ist zusätzlich auch die Produktion von Oxytocin, dem sogenannten „Kuschelhormon“. Es entsteht unter anderem auch bei engem Tierkontakt, in diesem Fall mit den Ziegen, was angst- und schmerzlösend wirkt.

Wer denkt, dass man sich in einem feuchten, stinkenden Stall aufhalten muss, irrt. Die Ziegen stehen in „Matratzenhaltung“. Das bedeutet, dass nur zweimal jährlich ausgemistet, jedoch immer wieder Heustroh nachgestreut wird. Für die Therapie bekommt man dann noch zusätzlich frisches Heu, um sich zu den Ziegen setzen zu können – so wie Schuhmayer auf unserem Foto. Diese Haltung sorgt laut Mediziner „für einen trockenen Stallboden und ein ausgeglichenes Stallklima“.

„Es ist aber für ein nachhaltiges Training des Immunsystems zu fünf bis zehn Sitzungen zu raten.“ Wolfgang Schuhmayer

Schuhmayer nimmt bei der Therapie die Rolle als Animator ein, erklärt das Wesen der Ziegen und animiert seine Patienten dazu, sich mit den Tieren auseinanderzusetzen. „Die Stalllufttherapie hat bereits nach dem ersten Mal einen Effekt“, erklärt er. „Es ist aber für ein nachhaltiges Training des Immunsystems zu fünf bis zehn Sitzungen zu raten.“