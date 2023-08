Doppelpack: Magier-Paar verzaubert Publikum in der Staatsoper

Zweimal geht am Sonntag, 27. August, der Vorhang für die beiden Mentalmagie-Weltmeister hoch: um 16 und um 19 Uhr.

„Niederösterreich-Export“ der Weltklasse

Thommy Ten, er stammt aus Krems, und Amélie van Tass, die in Hofstetten-Grünau im Pielachtal zu Hause war, zählen zu den berühmtesten Magiern der Welt. Highlights der unglaublichen Karriere der „Clairvoyants“, wie sich die beiden nennen: Weltmeister der Magie, „Oscar“ der Zauberkunst in Hollywood (Academy of Magical Arts Award), zweiter Platz aus 100.000 Bewerbern bei der größten Fernsehshow der Welt „America’s Got Talent“, Hauptact der erfolgreichsten Zaubershow am New Yorker Broadway aller Zeiten, eigene US-Fernsehshow „Masters of Illusion“, ...

Geschichte und Geschichten auf der Bühne

Für die zwei exklusiven Auftritte in der Staatsoper haben die beiden ein eigenes Programm zusammengestellt, das sie „Magic in Vienna“ nennen. „Wir haben uns auf die Suche nach der Magie in Wien gemacht“, erzählt Thommy Ten. „Die Stadt war ja vor allem im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert ein regelrechter Magie-Hotspot, vielfach auch im privaten Bereich, wo man etwa Séancen durchführte.“ Diese Geschichte und Geschichten möchte man auch den Besuchern in der Staatsoper näher bringen – auf die für Thommy & Amélie geniale Art, nämlich voller Zauber, spektakulären Nummern und unglaublichen mentalmagischen Momenten.

Letzte Show auf der Tullner Donaubühne

Wer diesen Termin versäumt, hat die Chance, das Magier-Pärchen beim Open-Air-Finale der Show „Zweifach zauberhaft“ auf der Donaubühne Tulln zu erleben. Nach vier Jahren, geht dort am Freitag, 1. September, die Tournee zu Ende. Auch die Pandemie konnte die beiden nicht „entzaubern“. Zahlreiche Zusatzshows wurden eingeschoben, auf den Eingängen prangte oft das „Sold out”-Schild, und die Fans gaben Standing Ovations. Über 100.000 Besucher ließen sich „Zweifach zauberhaft“ nicht entgehen - in Tulln steigt die letzte Show. Allerdings dafür in gleichsam „zauberhaftem“ Ambiente auf der Donaubühne Tulln.

Auch im neuen Jahr wird weitergezaubert!

Ab sofort können sich die Fans (und die, die es noch werden wollen) schon auf 2024 freuen. Für das neue Programm „Dreifach zauberhaft - Die Las Vegas-Show“ gibt es nämlich bereits den Tourplan. Da kehren die beiden nämlich mit einer brandneuen Show auf die Bühne zurück. Vier Vorstellungen sind bereits für Freitag, 1. März, und Samstag, 2. März 2024 im VAZ in St. Pölten fixiert. Weitere Stationen in NÖ sind am Samstag, 23. März, in Wiener Neustadt und am Samstag, 27. April, in der Wiener Stadthalle.