Tier wurde abgenommen Angst in der Mitterau: Staffordshire Terrier lief frei herum

Der American Staffordshire Terrier gilt vielen als "Kampfhund". Zuletzt wurde in Oberösterreich eine Joggerin von einem solchen Tier zu Tode gebissen. Foto: Shutterstock Rita Kochmarjova

Werbung Neu Anzeige Firma Krobath eröffnet den Standort Krems/Donau

D er tödliche Zwischenfall mit einem Staffordshire Terrier in Oberösterreich ist vielen noch in Erinnerung. Kein Wunder, dass es Sorgen wegen eines frei laufenden solchen „Kampfhundes“ in der Mitterau gab ...