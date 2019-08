Trauer bei der Angestellten Elfriede Hauer aus Stratzdorf: Ihr zwei Jahre alter Kater wurde offenbar vergiftet. Jetzt fragt sie sich, ob wieder – wie vor Jahren – ein „Katzenmörder“ sein Unwesen treibt.

Die Geschichte erinnert an Vorfälle in Rohrendorf und Stratzdorf in den vergangenen Jahren. Hier sind einige Tiere auf unerklärliche Weise verschwunden.

Elfriede Hauers Kater Maxi war vor rund zwei Wochen nicht mehr aufgetaucht. Nach einigen Tagen der Suche hat die Angestellte ihr geliebtes Haustier auf einem Feld Richtung Schnellstraße S 5 aufgefunden. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Maxi vergiftet wurde.

„Das ist schon meine dritte Katze, die mir abhandengekommen ist“, berichtet Hauer. Erst im März des Vorjahres ist Hauers siebenjährige Katze Susi verschwunden. Von Susi fehlt seitdem jede Spur, genauso wie vom vierjährigen Kater Petzi, der vor vier Jahren verschwand.

Jetzt stellt sich für viele Tierfreunde die Frage, ob in dieser Gegend wieder ein Tier- oder Katzenhasser unterwegs ist. Vom Verschwinden von Hunden ist (noch) nichts bekannt.