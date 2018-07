FF Krems: Zwei Katzen in einer Nacht gerettet .

Katzen sollen mehrere Leben haben, manchmal werden auch mehrere Katzen in einer Nacht gerettet. So geschah es in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli, als die Freiwillige Feuerwehr Krems innerhalb von fünf Stunden zwei Vierbeiner aus Notlagen befreite.