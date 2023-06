Flauschige Gesellen sorgten für Freude im Sozialzentrum

Die Tiere genossen zahlreiche Streicheleinheiten, und natürlich durften auch ein paar Karotten als Belohnung für die lieben Tiere nicht fehlen.

Freudestrahlende Gesichter bei Senioren

Nicht schlecht staunten die Bewohner des SeneCura Sozialzentrums Krems, Haus Ringstraße, als sie vor Kurzem Besuch von Jasmin Cerny und ihren entzückenden Hasen sowie ihrer Hündin Joana erhielten. Bereits beim Betreten des Raumes durch die Frau mit ihren vierbeinigen Lieblingen spürte man die Aufregung der Senioren. Voller Freude wurden die hoppelnden Tiere empfangen und sogleich mit strahlenden Augen begutachtet.

Viele Streicheleinheiten für die Gäste

Die Senioren konnten es kaum erwarten, die Hasen in Begleitung der Besitzerin vorsichtig auf den Schoß zu nehmen und sanft zu streicheln. Zarte Pfoten, weiches Fell und neugierige Näschen – die Bewohner waren sichtlich sofort vernarrt in die flauschigen Gäste. Natürlich durften Karotten, Äpfel und Salat als Belohnung nicht fehlen. „Was für eine entzückende Überraschung! Die Hasen haben bei mir direkt Kindheitserinnerungen geweckt. Am liebsten würde ich sie gar nicht mehr hergeben“, lacht Josefine Döll, eine Bewohnerin des Sozialzentrums.

Unbeschwerte Momente „unbezahlbar“

Während des tierischen Besuchs verwandelte sich das Sozialzentrum in ein Tierparadies. Auch die Hausleitung und das engagierte Team waren gleichermaßen von den flauschigen Vierbeinern begeistert, und das niedliche Hoppeln der Hasen sorge sogar für eine amüsante Stimmung. Die Überraschung war sichtlich groß und sorgte für einen Nachmittag voller unbeschwerter Momente. „Die nette Gesellschaft der Hasen war ein wunderbares Erlebnis für uns alle, und die Freude der Bewohner war unbezahlbar“, meint Hausleiterin Maria Dietler. „Es ist unglaublich, wie Tiere eine solche positive Stimmung verbreiten können.