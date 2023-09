Krems-Stein: Fledermaus flatterte durch Sitzungssaal

Der öffentliche Teil der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend lag gerade in den finalen Zügen, als ein ungebetener Gast die Aufmerksamkeit gänzlich auf sich zog. Eine Fledermaus war durch ein offen stehendes Fenster in den Sitzungssaal im Steiner Rathaus geflogen.

Für einen kurzen Moment gingen die Lichter aus, um dem nachtaktiven Tier den Weg zurück in die Freiheit zu erleichtern. Dies führte aber nicht zum gewünschten Effekt, weshalb wenige Augenblicke später die Sitzung mit voller Beleuchtung fortgesetzt wurde. Die Fledermaus drehte zumeist nahe der rund vier Meter hohen Raumdecke ihre Runden, offenbar auf der Suche nach einer Fluchtmöglichkeit.

Die Mandatare beobachteten die Situation mit besorgten Blicken und duckten sich, wenn das nach einiger Zeit scheinbar erschöpfte Tier eine niedrigere Flugbahn einschlug. Am Rednerpult gaben währenddessen erst Molnar und danach KLS-Gemeinderat Ronny Weßling ohne Unterbrechung ihre Wortspenden zum letzten Tagesordnungspunkt der öffentlichen Sitzung ab. Erst nach Rund 20 Minuten fand die Fledermaus unter dem Applaus der Mandatare durch ein Fenster den Weg in die Freiheit.