Feuerwehr Gföhl im Einsatz: Pferd unverletzt aus Schlammloch geholt

Zu einer Tierrettung der besonderen Art wurde die FF Gföhl am Montag, 25. September um etwa 16 Uhr alarmiert.

Tier grub sich immer tiefer ein ...

Bei einem Reitstall in Gföhleramt war ein Pferd in eine missliche Lage gekommen. Es hatte ein Gatter überwunden, war in der Folge aber in ein Schlammloch geraten. Dort kam es zu Sturz, grub sich beim Versuch, sich zu befreien, mit einem Bein immer mehr ein und konnte schließlich nicht mehr selbstständig aufstehen.

Auch Tierarzt half tatkräftig mit

Die vom Reitstallbesitzer zu Hilfe gerufene Gföhler Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften rasch aus. Unter Anleitung und mit tatkräftiger Mithilfe des Gföhler Tierarztes Christian Aschauer sowie unter Beiziehung eines Traktors mit Frontlader, den Adi Blauensteiner aus Gföhleramt zur Verfügung stellte, sowie viel Muskelkraft der Feuerwehrmänner wurde der Einsatz zum Erfolg.

Verunglücktes Pferd blieb unverletzt

Das Tier konnte mithilfe von Rundschlingen aus dem Schlammloch gehoben und so aus seiner misslichen Situation befreit werden. Zur Freude der anwesenden Pferdebesitzerin und aller an der Rettungsaktion Beteiligten blieb das Tier bei der gesamten Aktion unverletzt. Gegen 18 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.