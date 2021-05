Haushähne in freier Wildbahn: Da staunte der Schilterner FF-Vize Markus Rössler nicht schlecht, als ihm auf der Kronsegger Straße, am Straßenrand, einige aufgescheuchte Gockel entgegenliefen. Es waren über zehn schöne, farbenprächtige ausgewachsene Hähne, wie man mittlerweile weiß, die irgendjemand in Schachteln im Augebiet am Loisbach ausgesetzt hatte.

Die Polizei und das Tierheim Krems wurden informiert, auch unzählige Anrufe von Spaziergängern meldeten Sichtungen dieser Hausvögel, die sich in Gestrüpp und Dickicht verteilt hatten. Mitarbeiter des Tierheims und der Tierrettung Waldviertel waren es schließlich, die die Hähne einzufangen versuchten – eine nicht leichte Aufgabe. An zwei Tagen waren sie vor Ort, es konnten allerdings nicht alle Tiere in Sicherheit gebracht werden.

Verteilte Federn ließen darauf schließen, dass sich wohl schon ein Fuchs einen oder mehrere Leckerbissen gesichert hatte. Und auch Tage danach wurden noch einige Tiere vor Ort beobachtet. Laut Homepage der Tierrettung Waldviertel gab es schon im Juli vor drei Jahren einen ähnlichen Vorfall im Kronsegger Tal – damals konnte der Täter ausgeforscht werden. Anhand der Wildkameras im Bereich des Stausees und von Hinweisen auf den Schachteln hofft man, den/die Täter auch diesmal zu finden.

Die Hähne wurden ins Tierheim Krems verfrachtet, wo sie auf neue Besitzer warten.