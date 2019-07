Kremser Wehr befreite Entenküken aus Schacht .

Zu einem heiklen Tierrettungseinsatz musste die FF Krems am 25. Juni in die Rechte Kremszeile ausrücken. Fünf Entenküken waren in einen Schacht gefallen, aus dem sie sich nicht mehr befreien konnten. Ihre Befreiung gestaltete sich schwieriger als erhofft …