„Zuckerl“ für Futterbox-Start

Susanne Rosenkranz ist in ihrer neuen Funktion als Landesrätin der FPÖ nicht nur für den Bereich Arbeitsmarkt zuständig, sondern auch für den Tierschutz. Eine ihrer ersten Amtshandlungen war die Übergabe eines mit 8.000 Euro dotierten Schecks für die sogenannten Projekte rund um „Tierschutz mit Hausverstand“, zu denen auch der neue Futterbox-Laden am Hafnerplatz gehört. Die Ausgabestelle für Tiernahrung öffnete am vergangenen Wochenende ihre Pforten. Futterbox Österreich setzt sich seit zehn Jahren für ein unbeschwertes Miteinander von Tieren und Menschen in prekären Lebenslagen ein. Der ehrenamtlich geführte Verein betrieb bislang Haustiertafeln in St. Pölten, Wien und Graz. Krems ist der vierte Standort.

Einzelpersonen und Familien, die in eine finanzielle Krisensituation geraten sind, gewährt Futterbox regelmäßige Tiernahrungsrationen, Tierzubehör zu symbolischen Preisen oder ergänzendes Angebot wie tierärztliche Behandlung zu Sozialtarifen. Es gelten spezifische Anspruchskriterien wie Einkommensobergrenzen.

Özgür Catikkas, der Obmann von Futterbox Österreich, freut sich über den neuen Standort: „Dass auch im erweiterten Einzugsgebiet von Krems viele Menschen und Tiere von unserem Angebot profitieren können, ist uns seit Langem bewusst.“ Die Leitung des kleinen Ladens am Hafnerplatz übernimmt die erfahrene Tierschützerin Claudia Polat. Die erste Futterausgabe für anspruchsberechtigte Haushalte findet am Samstag, 15. April, zwischen 10 und 14 Uhr statt.

