Zahlreiche Schaugärten für Besucher geöffnet

Schaugartentage sind der Samstag, 17. Juni, und der Sonntag, 18. Juni, auch im Bezirk Krems. WEr einfach nur die Blütenpracht der Gärten erleben oder eines der Angebote für AKtivitäten annehmen möchte, sollte sich auf den Weg machen ...

Gärten zeigen ökologische Vielfalt NÖs

Die Schaugartentage in Niederösterreich sind zu einer fixen, erfolgreichen Veranstaltungsreihe geworden. Nun stehen sie sprichwörtlich vor der Gartentüre: 92 Schaugärten in allen fünf Regionen des Bundeslandes öffnen ihre Gartentore. Egal, ob Stifts-, Schloss-, Erlebnis- oder bezaubernde Privatgärten: bei den Schaugartentagen wird im ganzen Bundesland die ökologische Vielfalt der niederösterreichischen Gartenkultur präsentiert. Unternehmen Sie einen Ausflug in die Region, ob mit Familie, zu zweit oder auch allein: Die Schaugärten bieten Erlebnis, Entspannung und Genuss in der Natur.

Gewinnspiel als zusätzlicher Anreiz

Einen besonderen Anreiz zum Besuch eines Schaugartens – auch außerhalb der Schaugartentage! – bietet das heurige Gewinnspiel mittels Sammelpass: Fünf Stempel sammeln und den ausgefüllten Pass an schaugaerten@naturimgarten.at übermitteln. Jede Einsendung eines vollständig ausgefüllten Sammelpasses wird mit einer Gratiseintrittskarte in einen unserer TOP-Schaugärten oder einem Gartenbuch belohnt. Zusätzlich wird unter allen Einsendungen als Hauptpreis ein Gartensommer-Wochenende für zwei Personen in Niederösterreich verlost.

Interesse an Feedback der Besucher

Auch in der heurigen Gartensaison gibt es für alle „Natur im Garten“ Schaugärten vor Ort und online Bewertungen. Dadurch können alle Besucherinnen und Besucher ihr direktes Feedback übermitteln, um Anerkennung und Lob weiterzugeben oder Verbesserungen aufzuzeigen, um auf neue Herausforderungen künftig besser eingehen zu können. Unter allen Bewertungen verlost „Natur im Garten“ in einem Gewinnspiel ein romantisches Wochenende für zwei Personen, einen Familienausflug in ein NÖ Top-Ausflugsziel sowie weitere Preise.

Schaugärten im Bezirk Krems:

Brunn am Wald (Gemeinde Lichtenau): Karikaturengarten Brunn, 3522 Brunn am Wald 30, 02718/25718; Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr; Eintritt: freie Spende

Furth-Göttweig: Marillengarten und Kräutergarten des Stiftes Göttweig, Stift Göttweig 1, 3511 Furth, 02732/85581-0; Samstag und Sonntag 8 bis 18 Uhr; Eintritt frei

Gillaus (Gemeinde Albrechtsberg an der Großen Krems): Finnhaus & Blütenwald, Edith Weiß, 3613 Gillaus 58, 0676/3029800; Sonntag, 18. Juni, 10 bis 18 Uhr; Rundgang: 14 Uhr; Eintritt: freie Spende

Grafenegg: Schlosspark Grafenegg, Grafenegg 10, 3485 Grafenegg, 02735/5500; jederzeit frei zugänglich

Langenlois: Lehr- und Schaugärten der Gartenbauschule, Am Rosenhügel 15, 3550 Langenlois; Samstag und Sonntag 8 bis 18 Uhr; Eintritt frei

Schiltern: Arche Noah Schaugarten, Obere Straße 40, 3553 Schiltern, 02734/8626, Samstag und Sonntag 10 bis 17 Uhr; Führungen um 11 und 14 Uhr; Eintritt: 12 Euro (Erwachsene)

Schiltern: Erlebnisgärten Kittenberger, Laabergstraße 15, 3553 Schiltern, 02734/8228, 50 Themengärten auf 60.000 m² Fläche; Samstag 9 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr; täglich 11.30 Uhr: Kängurugeflüster – Tierpfleger stellen die Waldviertler Kängurus vor; täglich 13 Uhr: Weinverkostung mit dem Weingut Steiner - Hauermandl (Garten Nr. 46); Eintritt: 12,50 Euro (Erwachsene)

Schiltern: Therapiegarten Schloss Schiltern, Obere Straße 45, 3553 Schiltern, 02734/8222114; Samstag und Sonntag 10 bis 17 Uhr; Eintritt frei