Auf das Engagement in Innsbruck, bei dem man von einem Lieferanten „übers Ohr gehauen“ wurde, führt es die Kremser Unternehmerin Alexandra Maria Jurtschitsch zurück, dass sie (nach 2015 ein weiteres Mal) insolvent ist.

Die Frau, die in Krems in der Oberen Landstraße und im EKZ „Mariandl“ sowie im Kaufhaus Tyrol in Innsbruck Standorte betreibt, ist laut Kreditschutzverband aus 1870 mit 212.000 Euro überschuldet (Passiva: 700.000 Euro). Den 74 Gläubigern wird eine Quote von 20 % angeboten. Sechs Dienstnehmer sind betroffen. Zur Masseverwalterin wurde die Anwältin Ulla Reisch, Wien, bestellt.

Laut Jurtschitsch ist man aus einem nachteiligen Vertrag für ein Geschäft in Innsbruck „nicht mehr herausgekommen“. Obwohl der 2017 eröffnete Shop im Kaufhaus Tyrol gut laufe, habe man sich nicht rasch genug erholen können. „Die beiden Standorte in Krems laufen dank qualitativ hochwertiger Angebote und der vielen Touristen sehr gut, ich möchte aber gerne auch Innsbruck erhalten!“, ist die Unternehmerin optimistisch, dass sie die aktuelle Krise bewältigen kann.