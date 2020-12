Wilhelm Pernerstorfer ist tot. Der freischaffende Maler, Graphiker und Kalligraph, der heuer 90 Jahre alt wurde, starb am 19. November.

Pernerstorfer wurde 1930 in Kirchhellen/Westfalen geboren, lebte in Krems und hatte ein Atelier in Maria Langegg. Nach einem Studium der Gartenarchitektur, die er als Brotberuf ausübte, beschäftigte er sich ab 1980 in Seminaren und Sommerakademien mit künstlerischen Techniken wie Aquarell, Acryl und vor allem der Radierung. 1989 wurde er ins Wiener Künstlerhaus aufgenommen, seit 2004 war er Mitglied des St. Pöltner Künstlerbundes.

Pernerstorfer hatte mehr als 150 Ausstellungen im In- und Ausland, unternahm viele Studienreisen und malte bevorzugt Landschaften, Porträts, Akte und religiöse Themen. Für die Pfarre St. Paul schuf er ein Fastentuch, für seine Wohnpfarre St. Veit ein 180-seitiges Evangeliar in zwei Bänden, handgeschrieben auf Büttenpapier und mit Illustrationen in Acryl.