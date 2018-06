Der langjährige Chorleiter des Männergesangsvereins (MGV) Mautern, Hermann Schaupp, starb am Sonntag, 27. Mai.

Bereits 1981 hatte Hermann Schaupp die Chorleitung übernommen, Mitglied im Männergesangsverein war er aber schon seit 1965. Schaupp war Ehrenmitglied des MGV Mautern und wurde zuletzt mit der „Goldenen Ehrennadel“ vom Chorverband für Niederösterreich und Wien ausgezeichnet.

„Er war mit seinem Humor, seiner einschmeichelnden Tenor-Stimme und seinem musikalischen Feingefühl und Können ein Aufheller für die Laune Tausender Menschen“, sagt der Obmann des MGV Mautern, Gerhard Hönigl, über den verstorbenen Chorleiter.

Hermann Schaupp wurde am 29. Juni 1939 in eine musikalische Familie hineingeboren. Schon im Alter von 14 Jahren sang er beim Gesangsverein Hausmening und bald darauf mit seinem Vater und seinen Brüdern im Quintett. Als Unteroffizier der Kaserne Mautern kam er 1965 als Sänger und Solist zum Kirchenchor Mautern. Am 20. Juni 1981 trat Schaupp zum ersten Mal als Dirigent des MGVM vor das Publikum.

Neben seiner Tätigkeit als Chorleiter wirkte der Vollblutmusiker auch noch in einigen anderen Musikgruppen sowie in einem Orchester mit. Er trat unter anderem in Frankreich und über zehn Jahre hinweg in den Vereinigten Staaten, in Dallas, mit der Gruppe „Wachau Combo“ am Ball der Auslandsösterreicher in Texas auf.