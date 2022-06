Tödlich verunglückt 73-Jähriger aus Gars am Kamp starb bei Motorradunfall in Krems

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: Dominik Meierhofer

B ei einem Motorradunfall auf der Donaubrücke in Krems ist am Donnerstag, 2. Juni, ein 73-Jähriger aus der Gemeinde Gars am Kamp ums Leben gekommen.