In der 80.000-Einwohnerstadt Banská Bystrica ging die Weltmeisterschaft im Feuerwehrsport der Damen über die Bühne. Erstmals war ein Team aus Österreich mit dabei. Sechs der sieben Teammitglieder stammten dabei aus der Region Krems!

Volle Konzentration, volle Action: Susanne Nastberger von der Freiwilligen Feuerwehr (rechts im Bild) gab beim Hakenleiterbewerb, bei dem es neben Schnelligkeit auch um Geschicklichkeit geht, alles. | privat

Die Athletinnen (siehe ganz unten!) erzielten dabei in allen vier Disziplinen großartige Ergebnisse.

Besonders stolz konnten sie darauf sein, dass das aus Petra Albrecht, Stefanie Haag, Julia Gerhold und Katrin Fischer bestehende Quartett beim 400-Meter-Staffellauf den Österreich-Rekord um über sieben Sekunden auf 84,45 verbessert hat. In allen vier Teilbewerben wurden gültige internationale Zeiten erreicht (und damit die „weiße Fahne“ gewahrt).

Für 2019 in Russland liegt die Latte höher

„Nächstes Jahr gilt es, die Zeit von heuer zu unterbieten“, legt Teamleiter Christian Sühs die Latte für die nächstjährigen Bewerbe in Russland, dem Mutterland des Feuerwehrsportes, hoch. Heuer reichte es für einen neunten Platz in der Nationenwertung, in der ingesamt zehn Damenteams an den Start gegangen waren.

Einige Verletzungen in der Vorbereitungsphase und der Umstand, dass mit den Geräten der Gastgeber-Nation gearbeitet werden musste, verhinderten einen größeren Erfolg.

„Alle Teilnehmer haben das selbe Ziel: Es ist zwar ein sportliches Gegeneinander, aber gleichzeitig ein großes Miteinander“, schwelgt Katrin Fischer in tollen Erinnerungen. „Der gegenseitige Respekt und der freundschaftliche Umgang der Vertreter der Teilnehmerländer untereinander ist großartig!“

Das tolle Erlebnis im östlichen Nachbarland reichte vom Auftakt-Fest mit Fackelträgern sowie Fallschirmspringer- und Tiefflugdarbietungen der Slowakischen Armee über einen perfekt organisierten Ablauf bis zu vielen persönlichen Begegnungen mit FF-Mitgliedern aus anderen Ländern.

Jedem Team wurden Dolmetscher zur Seite gestellt. Gelegenheit gab es für die sieben Österreicherinnen und ihre beiden Betreuer Stefan Stingl-mayr und Christian Sühs auch zur Besichtigung der Stadt und der städtischen Feuerwache.