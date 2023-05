Stammzellenaktion am Kremser Piaristen-Gymasium kann Leben retten

ls erstes Gymnasium in Niederösterreich führen die Piaristen in Krems eine Stammzellentypisierung durch. Ins Leben gerufen wurde diese Aktion von einer Schülerin des Gymnasiums, Anna Öhlzelt.

Ganze Schule für Idee mobilisiert

Die 17-jährige Zöbingerin ist bei den Recherchen für ihre Vorwissenschaftliche Arbeit zum Thema Bluterkrankungen auf die Stammzellentherapie gestoßen und hat ihre gesamte Schule für die Unterstützung der lebensrettenden Initiative gewinnen können. Unterstützt wird die Aktion vom Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“. „Mit nur einem einfachen Wangenabstrich können wir alle potenzielle Lebensretter sein“, erklärt Anna, eine sehr gute Schülerin mit „Lieblingsfach Biologie“ die Aktion. Stammzellen werden nach dem Abstrich typisiert und dann in einer Weltdatenbank gelistet.

Suche nach „genetischem Zwilling“

Dort können unter anderem Leukämiekranke ihren „genetischen Zwilling“ mit gesunden Stammzellen finden – was nicht einfach ist: Die Chance, dass zwei Personen passende Gewebemerkmale haben, liegt bei 1:500.000. Direktorin Bärbel Jungmeier ist stolz auf die einzigartige Initiative: „Anna hat sowohl der Lehrerschaft als auch den Mitschülern die Aktion präsentiert und die Bedeutung der Stammzellentherapie erklärt, worauf alle sofort Feuer und Flamme waren.“

Viel zu wenige Menschen registriert

Die Typisierung erfolgt mit zwei Wattestäbchen, mit denen jeder Schüler und Lehrer selbst Speichel von der Wangeninnenseite entnimmt. Um teilnehmen zu können muss man zwischen 17 und 45 Jahren alt sein. Katharina Palatzky vom Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ unterstützt die Schule bei der Typisierungsaktion und bestätigt: „Für Patienten mit bösartigen Bluterkrankungen – etwa Leukämie – ist eine Stammzelltherapie die letzte Chance auf Überleben, wenn Chemotherapien nicht mehr wirken. Pro Tag erkranken in Österreich drei Personen an Leukämie. Allerdings sind erst zwei Prozent aller gesunden Menschen zwischen 17 und 45 Jahren als Stammzellspender in Österreich registriert. Daher ist es wichtig, dass sich möglichst viele Leute mit einem einfachen Wangenabstrich in wenigen Minuten typisieren lassen

