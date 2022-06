Toller Erfolg für Kremser Musikschüler und ihre Pädagogin

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Zwei Bundessieger des Bundesbewerbes Prima la Musica kommen aus Krems. Sie stellen sich als wahre Meister auf den Klaviertasten heraus.

Jubel an Musikschule Krems

Edi Koller, Paul Alexei und Musikschulpädagogin Hyang Lee-Labek hatten in Vorarlberg allen Grund zu jubeln. Das Team der Musikschule Krems jubelt mit. Die beiden Schüler konnten sich beim Musikschulwettbewerb Prima la Musica gegen starke Konkurrenz aus ganz Österreich durchsetzen.

Doppelschlag gelungen

Beim Bundesbewerb Prima la Musica am 31. Mai in Feldkirch (Vorarlberg) gingen sowohl Edi Koller als auch Paul Alexei als Sieger in ihrer jeweiligen Altersklasse hervor. Dieses Ergebnis ist umso höher zu bewerten, als Krems die einzige Musikschule ist, die sich über einen Doppelsieg freuen darf. Erste Glückwünsche von Musikschuldirektor Hubert Pöll gingen an die beiden Nachwuchs-Pianisten und ihre Lehrerin Hyang Lee-Labek.

