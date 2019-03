Die Wölfe sind in der Stadt angekommen! Als „Wolves of Alauntalstraße“ ("Wölfe der Alauntalstraße") feierten die diesjährigen Maturanten der HTL Krems in den Österreichhallen ihren Ball.

Ein tierisches Ball-Motto

Das Tanzfest unter diesem „tierischen Motto“ eröffnete Christian Lauer als Vorsitzender des Ballkomitees eröffnete das feierliche Ereignis: „Angelehnt an den Film ,The Wolf of Wall Street‘ soll das Motto unseres Abschlussballes ein Zeichen für unseren Erfolg sein, denn wir stehen auf einem Sprungbrett in eine neue Ebene in unserem Leben.“

Erfahrungen sind wertvoll

HTL-Direktor Andreas Prinz lobte die hervorragende Arbeit des Ballkomitees: „Von der Leistung, die ihr hier geboten habt, profitiert ihr euer ganzes Leben!“ Zahlreiche Ehrengäste und viele Eltern erfreuten sich an der Veranstaltungen, darunter zahlreiche Ehrengäste und Direktoren anderer Kremser Gymnasien begrüßen zu dürfen.

"Meilenstein auf Bildungsweg"

Landtagsabgeordneter Josef Edlinger gratulierte den Absolventen zur gelungenen Veranstaltung: „Die Matura ist ein Meilenstein auf eurem zukünftigen Bildungsweg!“ Mit einem Cha-Cha-Cha und einem Walzer, einstudiert mit der Tanzschule Völker, boten die Maturanten gleich zur Eröffnung eine beeindruckend schwungvolle Vorstellung.

Tanzvergnügen bis in den Morgen

In den festlich geschmückten Österreichhallen genossen nicht nur die vielen Ehrengäste, darunter Vizebürgermeister Erwin Krammer (selbst Absolvent der HTL Krems), HLF-Direktorin Birgit Wagner, ihre Amtskollegin von der HLM/HLW, Sabine Hardegger, Relilgions-Fachinspektor Josef Kirchner, HAK-Chef Gernot Hainzl, BORG-Direktorin Barbara Faltl und die frischgebackene Direktorin der Piaristen, Bärbel Jungmeier, den Abend ebenso wie die Lehrer, Eltern und natürlich die jungen Wölfe aus der Alauntalstraße selbst, den Ball.