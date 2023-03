Autohaus spendet für das Rote Kreuz

Erlös vom Unternehmen verdoppelt

Rund 1.000 Euro betrug der Erlös einer Tombola der Mitarbeiter der Firma Birngruber am Standort Krems, bei der es tolle Preise gab. Für die vielen Preise – darunter ein E-Scooter, eine Fahrzeug-Rundumreinigung und eine Bose-Musik-Box – wurde zahlreiche Lose gekauft. Das Unternehmen verdoppelte dann die Summe, sodass sich das RK Krems über eine Unterstützung von 2.000 Euro freuen darf.

Spenden auch in Langenlois und Tulln

Birngruber-Geschäftsführer Stefan Röglsperger und Betriebsleiter Benjamin Braun übergaben die Summe nun symbolisch in Form eines Schecks an die Verantwortlichen der Bezirksstelle. Besonders erfreulich: Die Birngruber-Mitarbeiter an den Standorten Langenlois und Tulln unterstützten ebenfalls ihre jeweiligen Rotkreuz-Bezirksstellen.

