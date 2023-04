Schüler schuf Briefmarke zu Dynea-Doppeljubiläum

Dieses Jahr feiert der Industriepark im Hafengebiet sein 75-jähriges Jubiläum - und zugleich begeht die Metadynea Austria GmbH das zehnjährige Firmenjubiläum.

Philipp Steininger gestaltete Briefmarke

Aufgrund dieser beiden erfreulichen Anlässe wurde in Kooperation mit dem Briefmarkensammelverein Krems - dessen Obmann ist der frühere Metadynea-Geschäftsführer Ralph Theuer - ein Wettbewerb für die Gestaltung einer Sonderbriefmarke für die Schüler der Unterstufe des BRG Kremszeile ins Leben gerufen. Als Sieger ging aus diesem Zeichenwettbewerb Philipp Steininger hervor.

Geschichte begann 1948 in Rehberg

Zehn Privatpersonen gründeten am 11. März 1948 in einer aufgelassenen Mühle in Krems-Rehberg die Firma Sartorius & Co. Fabrikation Chemischer Produkte GesmbH zur Herstellung von Rohstoffen für die Lederindustrie. Ein Jahr später wurde das Unternehmen in Krems-Chemie - Fabrikation Chemischer Produkte GesmbH unbenannt und wechselte an den heutigen Standort in die Hafenstraße. Hier startete man mit der Produktion von Flüssigleimen.

Krems Chemie international bekannt

Die Firma war unter dem Namen Krems-Chemie in der Folge für mehr als 50 Jahre national und international sehr bekannt. 2001 wurde das Unternehmen in Dynea Austria GmbH umbenannt und später (2013) an den russischen Metafrax-Konzern verkauft. Abermals änderte sich der Name - diesmal auf Metadynea Austria GmbH. Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Produktpalette stetig erweitert.

400.000 Tonnen Output pro Jahr

Heute konzentriert sich das Kerngeschäft von Metadynea Austria auf die Herstellung von Leimen und Kunstharzen für die Holzwerkstoffindustrie und auf die Herstellung von Feinchemikalien, Lackrohstoffen und Flammschutzmittel für die Textil-, Pharma- und Lebensmittelbranche. Jährlich werden in hochmodernsten Produktionsanlagen rund 400.000 Tonnen dieser Qualitätsprodukte hergestellt. Der österreichische Standort in Krems fungiert überdies auch als wichtiges Kompetenzzentrum für Produktentwicklung und Anwendungstechnik mit gut ausgebildeten und erfahrenen Spezialisten.

