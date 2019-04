Top-Events im Bezirk Krems.

CD-Präsentation.

Die Irish-Music-Gruppe "Dána" wird am Samstag, 4. Mai, ab 20 Uhr, im Forellenhof, Eisenbergeramt 57, erstmalig ihre CD präsentieren.

Tony Gigov Irish-Music-Gruppe "Dána"

Lastkrafttheater.

Die Nestroy-Komödie „Ein Hemd, ein Stock, ein Damenunterrock“ steht am Sonntag, 5. Mai, um 15 Uhr auf dem Programm, wenn das Lastkrafttheater im Karikaturengarten Brunn am Walde (Gemeinde Lichtenau) Halt macht. Eintritt frei.

Nikolaus Similache Lastkrafttheater in Brunn am Walde

Pfarrflohmarkt.

Pünktlich zum Pfarrflohmarkt am 4. und 5. Mai, jeweils von 9 bis 17 Uhr, in der Pfarre Krems-St. Veit werden die Arbeiten an der Ursula-Kapelle und dem dazugehörigen Hof abgeschlossen sein und können der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Der Pfarrflohmarkt kann nun in einem einzigartigen mittelalterlichen Ambiente stattfinden.