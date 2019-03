Top-Events im Bezirk Krems.

Multimedia-Vortrag Kapverden.

Zu einem Multimedia-Vortrag über die Kapverdischen Inseln (Inselgruppe im Atlantischen Ozean), lädt der ÖAMTC Krems, am Donnerstag, 14. März, um 19 Uhr, ins Clublokal, Bertschingerstraße 1.

Multimedia-Show Kreta.

Mit einer Multimediashow entführen Christine und Josef Makowitsch am Freitag, 15. März, 18 Uhr, in "die Wiege Europas" und zeigen im Haus der Regionen, Steiner Donaulände 56, die atemberaubende Landschaft der griechischen Insel. Information und Karten unter Tel. 02732/85015.

Ausstellung "Nah und Fern".

Willi Zahrl feierte seinen 75. Geburtstag. Die Galerie Kultur Mitte Krems (Obere Landstraße 8) besteht bereits seit 25 Jahren. Die beiden Jubiläen sind der Grund, warum am 15. März, um 19 Uhr, die Ausstellung "Nah und Fern" von Willi Zahrl eröffnet wird. Zu sehen bis 29. März, von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 15 Uhr. An den Freitagen ist der Künstler stets persönlich anwesend. Freier Eintritt!

Verborgenes und Erlesenes in der Bücherei.

kremskultur startet 2019 mit dem Literaturhaus Europa eine neue Veranstaltungsreihe mit dem Titel "Verborgenes und Erlesenes". Start ist am Donnerstag, 14. März, 18 Uhr, in der Stadtbücherei & Mediathek, mit einer Lesung von Julya Rabinowich und einer Kuratorinnenführung von Elisabeth Kreuzhuber durch die Ausstellung "woman in print" in der galeriekrems. Tickets & Info: www.literaturhauseuropa.eu/de